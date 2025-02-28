Этот классический рецепт точно должен быть в записной книжке каждой хозяйки. Он подходит не только для домашнего чаепития, но и для угощения любимых гостей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Рецепт нежного тертого пирога с вареньем

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 200 граммов маргарина или сливочного масла;

– 2 яйца;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– любое густое варенье.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. В отдельной миске смешайте мягкое масло, яйца и сахар до однородной массы. Постепенно добавьте муку и разрыхлитель, пока не образуется шарик теста. Разделите его пополам, одну часть положите в морозилку. Одну половину теста выложите на противень, формируя прямоугольник. Распределите варенье сверху, а подмороженное тесто натрите на терке и распределите по варенью. Выпекайте до золотистого цвета, примерно 30 минут, в зависимости от вашей духовки и расположения противня. Дайте пирогу остыть, после чего нарежьте на порционные квадратики.

Приятного аппетита!

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