Этот классический рецепт точно должен быть в записной книжке каждой хозяйки. Он подходит не только для домашнего чаепития, но и для угощения любимых гостей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
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Рецепт нежного тертого пирога с вареньем
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 200 граммов маргарина или сливочного масла;
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– любое густое варенье.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 градусов. В отдельной миске смешайте мягкое масло, яйца и сахар до однородной массы. Постепенно добавьте муку и разрыхлитель, пока не образуется шарик теста. Разделите его пополам, одну часть положите в морозилку.
Одну половину теста выложите на противень, формируя прямоугольник. Распределите варенье сверху, а подмороженное тесто натрите на терке и распределите по варенью.
Выпекайте до золотистого цвета, примерно 30 минут, в зависимости от вашей духовки и расположения противня.
Дайте пирогу остыть, после чего нарежьте на порционные квадратики.
Приятного аппетита!
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