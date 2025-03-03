Первая неделя поста – это период, когда организм привыкает к новому рациону, сообщает 24 Канал. В основе такого меню – разнообразные овощи, грибы, каши, бобовые, рыба или консервация без мяса. Это прекрасная возможность "избавиться" от нее накануне нового сезона!

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Какие блюда готовить

На завтрак – тыквенную кашу с орехами или гречку с грибами. На обед – борщ без мяса, фасолевый суп или грибную похлебку. Главное блюдо – тушеная капуста, овощное рагу или постные вареники с картофелем и луком. А если хочется чего-то особенного – запеченная рыба с лимоном и зеленью или хрустящие драники будут как никогда кстати.

Не забывайте о легких перекусах – орехи, сухофрукты, хлеб с намазкой из авокадо или домашний хумус. Главное – наслаждаться вкусом и готовить с любовью.

Рецепт грибной похлебки

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов сушеных белых грибов;

– 2 лука;

– 1 морковь;

– 2 – 3 столовые ложки муки;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– зелень.

Приготовление:

Замочите грибы на ночь, утром отожмите и порежьте. Воду не выливайте – процедите ее. В кастрюлю налейте свежую воду, добавьте процеженную воду из грибов и сами грибы. Доведите до кипения. Когда уха закипит, снимите пену, уменьшите огонь и варите около часа. Тем временем подготовьте зажарку: морковь натрите на крупной терке, лук порежьте кубиками. Жарьте овощи примерно 5 минут, затем всыпьте муку и пассеруйте еще 2 – 3 минуты. Перелейте зажарку в суп, накройте крышкой и варите еще 10 – 15 минут. Всыпьте соль и перец по вкусу. По желанию добавьте давленый чеснок. Доведите до кипения, затем оставьте томиться на час. Перед подачей посыпьте зеленью.

Рецепт квашеной капусты с сушеными сливами

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 50 граммов сушеных грибов;

– 1 килограмм квашеной капусты;

– 2 луковицы;

– 4 столовые ложки масла;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу;

– 2 лавровых листа;

– 4 горошины душистого перца;

– 1 столовая ложка майорана;

– 1 чайная ложка тмина;

– 1/2 чайной ложки черного перца;

– 100 граммов сушеных слив;

– 1 столовая ложка муки.

Приготовление:

Сушеные грибы залейте холодной водой и оставьте на ночь. На следующий день слейте воду для замачивания, добавьте новую воду (ровно столько, чтобы покрыть грибы) и варите до мягкости (примерно 20 – 25 минут). Квашеную капусту промойте в ситечке, отожмите и нарежьте небольшими кусочками. Поместите в большую кастрюлю. Добавьте воду и доведите до кипения. Варите под крышкой около 30 минут. Тем временем нарежьте кубиками лук и обжарьте на растительном масле. К капусте добавьте сушеные грибы вместе с водой, глазированный лук, лавровый лист, душистый перец, майоран, тмин, перец. Добавьте нарезанные сушеные сливы, накройте крышкой и готовьте примерно 10 минут, пока капуста не станет мягкой. На сковороду налейте 2 столовые ложки масла, добавьте муку и перемешивайте деревянной ложкой, пока не образуется светло-коричневая румяная масса. Добавьте к вареной капусте вместе с отложенным луком. Перемешайте и еще раз тщательно проварите.

Рецепт драников

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 1 – 2 яйца;

– 3 – 4 столовые ложки муки;

– 1 столовая ложка сливок (по желанию);

– соль и перец – по вкусу;

– лук (по желанию);

– масло для жарки.

Приготовление:

Почистите и натрите картофель или воспользуйтесь кухонным комбайном. Не перемешивайте его и отставьте на пять минут. Затем слейте сок, что собрался. Добавьте муку и яйцо, а также мелко нарезанный лук и сливки по желанию. Перемешайте тесто. Приправьте его солью и перцем. На сковороде разогрейте растительное масло. Жарьте тонкие блины до золотистого цвета с двух сторон. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.

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