Редко когда удается использовать все молоко, особенно, когда вы покупаете домашний продукт. В этом случае важно позаботиться о его хранении. Как сделать его более длительным – рассказывает 24 Канал.

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Как сода продлит срок хранения молока

Кипячение – один из проверенных способов хранить молоко дольше, чем обычно. Этот процесс позволит избавиться от бактерий, которые и приводят к порче продукта.

Этот секрет поможет дольше хранить молоко / Фото Freepik

Вместе с тем опытные хозяйки советуют добавить во время кипячения молока щепотку соды. Этот простой ингредиент гарантирует, что молоко не будет портиться значительно дольше, а затем, вам не обязательно нужно будет придумывать способы его быстрого использования.

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