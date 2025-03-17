Итальянский историк питания и профессор экономической истории в Университете Пармы Альберто Гранди посвятил жизнь развенчанию мифов об итальянской культуре. Значительная часть его работы касается и итальянской кухни, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Почему историк считает, что итальянской кухни не существует

По словам Гранди, и это подтверждают другие историки, большое вклад в появление и популяризацию самых популярных итальянских блюд сделали США. Например, карбонара появилась после Второй мировой войны благодаря бекону и яичным желткам в порошке, и только потом появился "аутентичный" рецепт со свиной щековиной и римским сыром пекорино.

По словам Гранди, и это подтверждают другие историки, большое влияние на появление и популяризацию самых популярных итальянских блюд оказали США. К примеру, карбонара появилась после Второй мировой войны благодаря бекону и яичным желткам в порошке, и только потом появился "аутентичный" рецепт со свиной щековиной и римским сыром пекорино.

Та же история постигла и пиццу. В Италии ее не слишком ценили, а известный на весь мир писатель Карло Коллоди вообще считал места, где ее готовили, крайне сомнительной репутации. Популярной пицца стала в США, куда мигрировали итальянцы. Неаполитанцы усовершенствовали рецепт томатного соуса, который стал доступным благодаря индустриализации, а также местными приложениями.

Не стоит придумывать историческое для наших блюд, куда лучше заботиться об их будущем,

– считает Гранди.

Тирамису, сыр пармезан – ученый развенчал историческое происхождение многих известных блюд, точнее, их современных интерпретаций. Ему пришлось выслушать немало критики, но он убежден – если со вкусом пищи все хорошо, то никакие легенды ей не нужны.

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