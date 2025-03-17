Эта закуска никогда не теряет актуальности и прошла проверку множеством праздников. Главное – удачно приготовить мясо, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Mashed.

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Шпажки с курицей, помидорами и моцареллой

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 600 граммов куриного филе;
– помидоры черри;
– моцарелла;
– базилик.

Приготовление:

  1. Курочку нарезаем небольшими порционными кусочками.
  2. Сначала обмазываем на большом огне, чтобы образовалась корочка.
  3. Уменьшаем огонь и продолжаем готовить, добавляем специи.
  4. В конце приготовления добавляем немного бальзамического уксуса и сахар, чтобы мясо карамелизировалось.
  5. Нанизываем по кусочку мяса на шпажки, затем добавляем помидоры, сыр и базилик.

Приятного аппетита!

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