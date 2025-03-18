Форшмак має велику популярність з багатьох причин: чудовий смак, бюджетні інгредієнти, зрештою, й поживність. Він стане чудовим вибором для швидкого сніданку або перекусу посеред дня, розповідає 24 Канал з посиланням на Feast Delights.
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Рецепт форшмаку по-одеськи
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів оселедцю;
– 2 варені картоплини;
– 1 варене яйце;
– 1 цибулина;
– 100 грамів м’якого масла;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– сік половини лимона;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Оселедець необхідно попередньо замочити в воді протягом кількох годин, щоб видалити зайву сіль. Після цього рибу треба очистити від шкіри та кісток і дрібно нарізати.
- Варені картоплю та яйце подрібнити за допомогою терки або блендера до однорідності. Цибулю також дрібно нарізати.
- У глибокій мисці змішати подрібнений оселедець, картоплю, яйце та цибулю.
- Додати м’яке масло, оливкову олію, гірчицю та лимонний сік.
- Ретельно перемішати до однорідної консистенції. Посолити та поперчити до смаку.
- Готовий форшмак розподілити у форму та поставити в холодильник на кілька годин для застигання.
Смачного!
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