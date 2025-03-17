Ніжні булочки з сирною начинкою подарують незабутні емоції навіть від звичайного чаювання. 24 Канал радить зберегти цей рецепт від порталу "Господинька", адже він знадобиться вам ще не один раз.

Читайте також Збережіть на Великдень: рецепт яєчного салату, яким захоплюються вже десятиліттями

Рецепт булочок з сирною начинкою

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів теплого молока;

– 100 мілілітрів кефіру;

– 4 грами сухих дріжджів;

– 20 грамів цукру;

– 50 мілілітрів олії;

– 1 яєчний білок;

– 400 грамів борошна;

– дрібка солі;

начинка:

– 180 грамів кисломолочного сиру;

– 180 грамів твердого сиру.

Приготування:

Змішуємо молоко, кефір, дріжджі та цукор. Додаємо білок та олію, знову добре перемішуємо. Всипаємо борошно і сіль, замішуємо тісто та залишаємо його в теплі на 30 хвилин. Твердий сир натираємо та змішуємо з кисломолочним. Тісто ділимо на 4 частини, кожну розкачуємо, посипаємо крохмалем та викладаємо одне на одного. Начинку викладаємо вздовж одного краю, згортаємо та розрізаємо на булочки. Перекладаємо на деко, змащуємо жовтком, посипаємо кунжутом та випікаємо 25 – 30 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Шкаралупа відпаде сама: цікаві лайфхаки для варених яєць.