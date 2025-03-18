Форшмак имеет большую популярность по многим причинам: замечательный вкус, бюджетные ингредиенты, в конце концов, и питательность. Он станет отличным выбором для быстрого завтрака или перекуса посреди дня, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Feast Delights.
Читайте также Из яйца и стакана молока – 50 булочек к чаю: рецепт, который можно называть сокровищем
Рецепт форшмака по-одесски
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов сельди;
– 2 вареные картофелины;
– 1 вареное яйцо;
– 1 луковица;
– 100 граммов мягкого масла;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
– сок половины лимона;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сельдь необходимо предварительно замочить в воде в течение нескольких часов, чтобы удалить лишнюю соль. После этого рыбу надо очистить от кожи и костей и мелко нарезать.
- Вареные картофель и яйцо измельчить с помощью терки или блендера до однородности. Лук также мелко нарезать.
- В глубокой миске смешать измельченную сельдь, картофель, яйцо и лук.
- Добавить мягкое масло, оливковое масло, горчицу и лимонный сок.
- Тщательно перемешать до однородной консистенции. Посолить и поперчить по вкусу.
- Готовый форшмак распределить в форму и поставить в холодильник на несколько часов для застывания.
Приятного аппетита!
Известный историк развенчал миф об итальянской кухне: какие популярные блюда на самом деле не были известными.