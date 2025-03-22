Этот рецепт хозяйки считают настоящим подарком. С ним кулинарные будни становятся куда легче, ведь семейный ужин превращается из мороки в быстрый и приятный процесс, информирует 24 Канал со ссылкой на "Господинька".

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Рецепт картофельных блинов с начинкой

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

картофельное тесто:

– 1 морковь;

– 1 лук;

– килограмм картофеля;

– 2 яйца;

– пучок петрушки;

– 5 столовых ложек муки;

– соль и перец по вкусу;

начинка:

– 1 лук;

– 1 баклажан;

– 100 миллилитров сливок;

– 100 граммов твердого сыра;

– несколько шампиньонов;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Лук мелко нарезаем и обжариваем до золотистости, добавляем морковь и жарим несколько минут. Солим и перчим. Картофель чистим, мелко нарезаем, варим до готовности и делаем пюре. Добавляем мелко нарезанную петрушку и другие ингредиенты для теста, хорошо перемешиваем. Готовим начинку. Жарим мелко нарезанный лук, добавляем нарезанный кубиками баклажан, жарим несколько минут. Добавляем нарезанные шампиньоны, солим и перчим. Добавляем сливки, готовим несколько минут и перекладываем в глубокую миску. Добавляем к начинке натертый сыр. Из картофельного тесто делаем лепешку, выкладываем в нее начинку и формируем пирожок. Обжариваем до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

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