Якісні продукти – гарантія безпеки та смаку. І це те, про що повинна вміти потурбуватися кожна господиня. На що звертати увагу при купівлі кисломолочног сиру розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як обирати кисломолочний сир

Найперше, на що вартує звернути увагу – наявність сироватки в упаковці. Якщо її багато, це може свідчити про порушення технологчного процесу на виробництві або неправильне транспортування, що призвело до виділення вологи.

Обираємо якісний продукт / Фото Freepik

Якісний продукт відрізняється однорідною консистенцією, а наявність грудочок може бути наслідком поганого збивання, неправильної температури або проблем зі згортанням білка.

Якщо сирна маса вільно переміщається в упаковці, ніби всохла, це також може вказувати на порушення температурного режиму при транспортуванні. Для швидкої перевірки консистенції достатньо обережно потрясти упаковку: якщо рідина явно "булькає" – це ознака надмірної сироватки.

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