Кожен кулінар докладає чимало зусиль, аби підібрати ідеальну суміш спецій для своїх страв. Однак цього мало: потрібно знати, як змусити їх максимально розкрити свій аромат, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як розкрити аромат спецій на повну

Спойлер: не потрібно жодних хитрих девайсів або складних маніпуляцій. Усе, що вас потрібно, це елементарна пательня та кілька хвилин вільного часу.

Смаковий відтінок страв / Фото Freepik

Висипаємо спеції на суху сковорідку та смажимо 1 – 2 хвилини на середньому воні. В такий спосіб ми поприяємо виділенню ефірних олій, тому спеції матимуть глибший аромат та яскравіший смак.

Найкраще цей метод працює із зернами, але також чудово підійде і для мелених спецій.

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