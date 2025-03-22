Сода – незамінна помічниця на кухні, якщо знати, як правильно її використовувати. Зокрема, вона вкрай важлива при обсмажуванні цибулі, розповідає 24 Канал з посиланням на Arguments.

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Навіщо додавати соду при смаженні цибулі

Цей секрет знають усі досвідчені господині. Коли цибуля набуде золотистого відтінку, потрібно додати трішки соди.

Варто орієнтуватися на таку пропорцію:

1/3 чайної ложки на 300 грамів цибулі.

Незамінний додаток для безлічі страв / Фото Freepik

Цей простий крок дозволить гарантувати, що цибуля не підгорить, а карамелізується. Її текстура стане просто ідеальною, тож для якої б страви не використовували смажену цибулю – смакувати вона буде просто неповторно.

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