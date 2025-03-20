Цей салат ви будете готувати лише кілька хвилин, однак з першого ж шматочка зрозумієте, що він буде доречним і під час святкових приготувань. Якщо день був важким і довго чаклувати над вечерею немає сил – він також прийде на допомогу, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".
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Рецепт салату "Ніжність"
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 середня головка пекінської капусти;
– 2 банки консервованого тунця (по 180 грамів);
– 6 варених яєць;
– банка консервованої кукурудзи;
– 1 червона цибуля;
– 3 столові ложки майонезу або іншої заправки.
Приготування:
- Яйця варимо і нарізаємо дрібними кубиками. Шаткуємо пекінську капусту тонкими смужкаим.
- Тунець розминаємо виделкою, зливаємо зайву рідину.
- Цибулю нарізаємо кубиками, за бажанням її можна попередньо замаринувати.
- Змішуємо всі інгредієнти, додаємо кукурудзу.
- Заправляємо майонезом або іншим соусом, перемішуємо.
- Перед подачею можна надати йому красивої форми за допомогою кулінарного кільця.
- Подаємо одразу або залишаємо у холодильнику, щоб смаки ще краще поєдналися.
Смачного!
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