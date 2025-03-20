Цей салат ви будете готувати лише кілька хвилин, однак з першого ж шматочка зрозумієте, що він буде доречним і під час святкових приготувань. Якщо день був важким і довго чаклувати над вечерею немає сил – він також прийде на допомогу, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".

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Рецепт салату "Ніжність"

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 середня головка пекінської капусти;

– 2 банки консервованого тунця (по 180 грамів);

– 6 варених яєць;

– банка консервованої кукурудзи;

– 1 червона цибуля;

– 3 столові ложки майонезу або іншої заправки.

Приготування:

Яйця варимо і нарізаємо дрібними кубиками. Шаткуємо пекінську капусту тонкими смужкаим. Тунець розминаємо виделкою, зливаємо зайву рідину. Цибулю нарізаємо кубиками, за бажанням її можна попередньо замаринувати. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо кукурудзу. Заправляємо майонезом або іншим соусом, перемішуємо. Перед подачею можна надати йому красивої форми за допомогою кулінарного кільця. Подаємо одразу або залишаємо у холодильнику, щоб смаки ще краще поєдналися.

Смачного!

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