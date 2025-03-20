Этот салат вы будете готовить всего несколько минут, однако с первого же кусочка поймете, что он будет уместным и во время праздничных приготовлений. Если день был тяжелым и долго колдовать над ужином нет сил – он также придет на помощь, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Вкусненькое".
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Рецепт салата "Нежность"
- Время: 5 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 средняя головка пекинской капусты;
– 2 банки консервированного тунца (по 180 граммов);
– 6 вареных яиц;
– банка консервированной кукурузы;
– 1 красный лук;
– 3 столовые ложки майонеза или другой заправки.
Приготовление:
- Яйца варим и нарезаем маленькими кубиками. Шинкуем пекинскую капусту тонкими полосками.
- Тунец разминаем вилкой, сливаем лишнюю жидкость.
- Лук нарезаем кубиками, по желанию его можно предварительно замариновать.
- Смешиваем все ингредиенты, добавляем кукурузу.
- Заправляем майонезом или другим соусом, перемешиваем.
- Перед подачей можно придать ему красивую форму с помощью кулинарного кольца.
- Подаем сразу или оставляем в холодильнике, чтобы вкусы еще лучше сочетались.
Приятного аппетита!
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