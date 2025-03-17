Этот картофель позволит окунуться в счастливые воспоминания детства и почувствовать этот вкус, который запоминается на всю жизнь. Если есть желание – попробуйте поэкспериментировать со специями, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Фокус".

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Рецепт жареного картофеля "по деревенски"

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 650 граммов картофеля;

– 1/2 чайной ложки соли;

– щепотка черного перца;

– по 1/4 чайной ложки паприки и куркумы;

– масло для жарки.

Приготовление:

Тщательно вымойте картофель с помощью щетки, а затем обсушите полотенцем. Разрежьте каждый клубень пополам, а затем каждую половинку поделите еще на 4 части. Аналогичным образом подготовьте весь картофель. Посыпьте ломтики картофеля солью, паприкой, куркумой и черным перцем. Перемешайте все руками, чтобы специи равномерно покрыли каждую частичку. На разогретой сковороде нагрейте масло и выложите подготовленные ломтики картофеля. Жарьте их на умеренно сильном огне, не забывая помешивать примерно каждые 3 минуты, пока картофель не станет мягким и с румяной корочкой. Этот процесс займет около 20 – 25 минут. Подавать картофель лучше всего сразу после приготовления, пока он хрустящий. Для любителей более питательных блюд можно в конце приготовления, за 5 – 7 минут до завершения, добавить несколько яиц и аккуратно перемешать.

Приятного аппетита!

Будет наваристым и прозрачным: сколько времени нужно варить бульон.