Сода – незаменимая помощница на кухне, если знать, как правильно ее использовать. В частности, она крайне важна при обжаривании лука, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Arguments.

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Зачем добавлять соду при жарке лука

Этот секрет знают все опытные хозяйки. Когда лук приобретет золотистый оттенок, нужно добавить немного соды.

Стоит ориентироваться на такую пропорцию:

1/3 чайной ложки на 300 граммов лука.

Незаменимое дополнение для множества блюд / Фото Freepik

Этот простой шаг позволит гарантировать, что лук не подгорит, а карамелизируется. Его текстура станет просто идеальной, поэтому для какого бы блюда не использовали жареный лук – смаковать он будет просто неповторимо.

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