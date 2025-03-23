Манники з улюбленим варенням мають високі шанси увійти в перелік ваших улюблених сніданків. Готувати їх вкрай просто, тому цим рецептом можна користуватися ледь не щодня, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".

Читайте також Швидкий торт – це цілком реально: усі подруги попросять вас навчити його готувати

Рецепт манників

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів води;

– 200 мілілітрів молока;

– 140 грамів манної крупи;

– 30 – 50 грамів вершкового масла;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 2 чайні ложки цукру.

Приготування:

У каструлю наливаємо молоко та воду, додаємо сіль та цукор, добре перемішуємо та доводимо до кипіння. Поволі додаємо манку та варимо густу кашу. Знімаємо з вогню та одразу додаємо вершкове масло. Робимо красиві коржики на кшталт сирників, можна використовувати спеціальне кільце. Обсмажуємо на олії з двох боків до золотистості. Подаємо з улюбленим варенням.

Смачного!

Зірка великоднього столу: рецепт знаменитої домашньої солоної грудки.