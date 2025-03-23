Манники с любимым вареньем имеют высокие шансы войти в перечень ваших любимых завтраков. Готовить их крайне просто, поэтому этим рецептом можно пользоваться чуть ли не каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".
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Рецепт манников
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 миллилитров воды;
– 200 миллилитров молока;
– 140 граммов манной крупы;
– 30 – 50 граммов сливочного масла;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 2 чайные ложки сахара.
Приготовление:
- В кастрюлю наливаем молоко и воду, добавляем соль и сахар, хорошо перемешиваем и доводим до кипения.
- Медленно добавляем манку и варим густую кашу.
- Снимаем с огня и сразу добавляем сливочное масло.
- Делаем красивые лепешки вроде сырников, можно использовать специальное кольцо.
- Обжариваем на масле с двух сторон до золотистости.
- Подаем с любимым вареньем.
Приятного аппетита!
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