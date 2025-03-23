Манники с любимым вареньем имеют высокие шансы войти в перечень ваших любимых завтраков. Готовить их крайне просто, поэтому этим рецептом можно пользоваться чуть ли не каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".

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Рецепт манников

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 миллилитров воды;

– 200 миллилитров молока;

– 140 граммов манной крупы;

– 30 – 50 граммов сливочного масла;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 2 чайные ложки сахара.

Приготовление:

В кастрюлю наливаем молоко и воду, добавляем соль и сахар, хорошо перемешиваем и доводим до кипения. Медленно добавляем манку и варим густую кашу. Снимаем с огня и сразу добавляем сливочное масло. Делаем красивые лепешки вроде сырников, можно использовать специальное кольцо. Обжариваем на масле с двух сторон до золотистости. Подаем с любимым вареньем.

Приятного аппетита!

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