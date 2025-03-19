Это нежный молочно-яичный сыр, который имеет плотную текстуру и приятный сливочный вкус, сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok emiliya.yevtushenko. Она похожа на домашний сыр, но благодаря яйцам и сметане получается более упругой и идеально подходит для праздничного стола.

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Рецепт соленой грудки

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 литр молока;

– 10 яиц (домашние – для лучшего цвета);

– 1,5 чайной ложки соли;

– 200 граммов сметаны 21%;

– 70 граммов сливочного масла;

– пучок укропа.

Приготовление:

Яйца взбейте венчиком до однородной консистенции. В кастрюле подогрейте молоко, добавьте соль, сметану, взбитые яйца и измельченный укроп. Варите на малом огне, постоянно помешивая, пока масса не начнет сворачиваться, а сыворотка отделяться. В сито выложите марлю, сложенную в несколько слоев. Процедите массу через сито, хорошо заверните в марлю и оставьте на 7 – 8 часов, чтобы стекла лишняя жидкость. После этого разверните и нарежьте порционными кусками.

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