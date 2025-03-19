Це ніжний молочно-яєчний сир, який має щільну текстуру та приємний вершковий смак, повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok emiliya.yevtushenko. Вона схожа на домашній сир, але завдяки яйцям і сметані виходить більш пружною та ідеально підходить для святкового столу.

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Рецепт солоної грудки

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 літр молока;

– 10 яєць (домашні – для кращого кольору);

– 1,5 чайної ложки солі;

– 200 грамів сметани 21%;

– 70 грамів вершкового масла;

– пучок кропу.

Приготування:

Яйця збийте вінчиком до однорідної консистенції. У каструлі підігрійте молоко, додайте сіль, сметану, збиті яйця та подрібнений кріп. Варіть на малому вогні, постійно помішуючи, поки маса не почне згортатися, а сироватка відділятися. У сито викладіть марлю, складену у кілька шарів. Процідіть масу через сито, добре загорніть у марлю та залиште на 7 – 8 годин, щоб стекла зайва рідина. Після цього розгорніть та наріжте порційними шматками.

Смачного!

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