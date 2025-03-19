Це ніжний молочно-яєчний сир, який має щільну текстуру та приємний вершковий смак, повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok emiliya.yevtushenko. Вона схожа на домашній сир, але завдяки яйцям і сметані виходить більш пружною та ідеально підходить для святкового столу.
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Рецепт солоної грудки
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 літр молока;
– 10 яєць (домашні – для кращого кольору);
– 1,5 чайної ложки солі;
– 200 грамів сметани 21%;
– 70 грамів вершкового масла;
– пучок кропу.
Приготування:
- Яйця збийте вінчиком до однорідної консистенції.
- У каструлі підігрійте молоко, додайте сіль, сметану, збиті яйця та подрібнений кріп.
- Варіть на малому вогні, постійно помішуючи, поки маса не почне згортатися, а сироватка відділятися.
- У сито викладіть марлю, складену у кілька шарів.
- Процідіть масу через сито, добре загорніть у марлю та залиште на 7 – 8 годин, щоб стекла зайва рідина.
- Після цього розгорніть та наріжте порційними шматками.
Смачного!
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