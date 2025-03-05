Випікати паску – це традиція, що об’єднує цілі покоління. Вона виходить пухкою, запашною і не черствіє кілька днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Лілії Цвіт.
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Рецепт паски від Лілії Цвіт
- Час: 4, 5 годин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
Для опари:
– 500 мілілітрів молока;
– 100 грамів свіжих дріжджів (чи 30 грамів сухих);
– 3 столові ложки цукру (від загальної кількості);
– 8 столових ложок борошна (від загальної кількості);
Для тіста:
– 10 жовтків;
– 100 грамів домашньої сметани;
– 50 грамів смальцю;
– 150 грамів вершкового масла 82%;
– 50 мілілітрів нерафінованої соняшникової олії;
– половина чайної ложки солі;
– 300 грамів цукру;
– 16 грамів ванільного цукру;
– 1450 грамів просіяного борошна;
– половина чайної ложки куркуми;
– цедра одного лимона;
– 1 столова ложка горілки;
– 400 грамів сухофруктів.
Приготування:
- Молоко кімнатної температури налийте у велику миску, додайте цукор і дріжджі.
- Ретельно перемішайте та всипте 8 столових ложок борошна. Знову добре перемішайте.
- Накрийте миску харчовою плівкою й залиште в теплому місці на 30 хвилин.
- В окремій мисці змішайте м’яке вершкове масло, розтоплений смалець, сметану, жовтки, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Збийте міксером до розчинення цукру.
- Влийте жовткову суміш в опару й поступово додавайте борошно в три етапи, постійно вимішуючи тісто.
- Змастіть робочу поверхню олією та викладіть на неї тісто. Вимішуйте його протягом 15 хвилин, щоразу підливаючи трохи олії.
- Перекладіть тісто назад у миску, накрийте плівкою й залиште на 1,5–2 години, щоб воно підросло.
- Після цього змастіть руки олією та знову обімніть тісто. Додайте горілку, цедру лимона та запарені сухофрукти, обсипані 2 столовими ложками борошна.
- Замісіть тісто з сухофруктами до однорідної консистенції й знову накрийте харчовою плівкою.
- Поставте в тепле місце, щоб підросло вдруге, приблизно на годину. Зверху змастіть тісто олією.
- Ще раз обімніть тісто.
- Підготуйте форми для випікання та викладіть у них тісто, заповнюючи їх на третину. За бажанням можна прикрасити верх паски фігурками з тіста.
- Коли паска у формах збільшиться втричі, змастіть верх жовтком і відправте в розігріту до 160 градусів духовку.
- Маленькі паски випікайте до 30 хвилин, а великі – близько години.
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