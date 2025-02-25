Можна спростити собі та скористатися придбаним морозивом. Однак повірте – зі смаком домашнього виробу не зрівняється жоден інший, розповідає 24 Канал з посиланням на "Панорама".
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Домашнє морозиво у печиві
- Час: 20 хвилин + застигання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 250 грамів білого шоколаду;
– ванільний цукор до смаку;
– 450 мілілітрів жирних вершків;Є
– 100 грамів чорного або молочного шоколаду;
– 500 грамів печива.
Приготування:
- Додайте ваніль або ванільний цукор до вершків і добре перемішайте. Нагрійте вершки на повільному вогні, але не доводьте до кипіння, вони повинні просто парувати.
- Додайте білий шоколад до гарячих вершків і добре вимішайте, поки він повністю не розчиниться. Накрийте масу харчовою плівкою, покладіть в холодильник на 10 – 12 годин або на ніч.
- Подрібніть молочний або чорний шоколад до стану крихти. Вийміть вершкову масу з холодильника і збийте міксером або кухонним комбайном. Додайте шоколадну крихту і добре перемішайте.
- Сформуйте морозиво: викладіть шар печива на форму, потім шар морозива, накрийте другим шаром печива.
- Помістіть у морозильну камеру і залиште на 5 годин до повного замороження.
Смачного!
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