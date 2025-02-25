Достатньо кількох готових вафельних коржів та простих додатків, аби у вашому холодильнику вже стояв не просто апетитний, а улюблений десерт. Для шедевра не завжди потрібні довгі клопотання на кухні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт торта "Рафаелло"
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– упаковка вафельних коржів;
– 300 грамів крем-сиру;
– 300 мілілітрів жирних вершків;
– 160 грамів білого шоколаду;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 50 грамів кокосової стружки.
Приготування:
- Спершу приготуйте крем. Розтопіть білий шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці, дайте йому охолонути до кімнатної температури.
- У глибокій мисці змішайте крем-сир, цукрову пудру та розтоплений білий шоколад. Збийте всі інгредієнти міксером до однорідної консистенції.
- В окремій посудині збийте холодні вершки до отримання міцних піків. Акуратно змішайте їх із сирною масою та кокосовою стружкою, ретельно перемішуючи лопаткою до однорідного стану.
- Почніть збирати торт, викладаючи вафельні коржі на плоску тарілку та промазуючи кожен шар кремом. Верхній корж щедро покрийте кремом і посипте кокосовою стружкою.
- За бажанням обсипте боки торта кокосовою стружкою і прикрасьте цукерками "Рафаелло".
Смачного!
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