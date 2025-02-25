Достатньо кількох готових вафельних коржів та простих додатків, аби у вашому холодильнику вже стояв не просто апетитний, а улюблений десерт. Для шедевра не завжди потрібні довгі клопотання на кухні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт торта "Рафаелло"

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– упаковка вафельних коржів;

– 300 грамів крем-сиру;

– 300 мілілітрів жирних вершків;

– 160 грамів білого шоколаду;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 50 грамів кокосової стружки.

Приготування:

Спершу приготуйте крем. Розтопіть білий шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці, дайте йому охолонути до кімнатної температури. У глибокій мисці змішайте крем-сир, цукрову пудру та розтоплений білий шоколад. Збийте всі інгредієнти міксером до однорідної консистенції. В окремій посудині збийте холодні вершки до отримання міцних піків. Акуратно змішайте їх із сирною масою та кокосовою стружкою, ретельно перемішуючи лопаткою до однорідного стану. Почніть збирати торт, викладаючи вафельні коржі на плоску тарілку та промазуючи кожен шар кремом. Верхній корж щедро покрийте кремом і посипте кокосовою стружкою. За бажанням обсипте боки торта кокосовою стружкою і прикрасьте цукерками "Рафаелло".

Смачного!

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