Достаточно нескольких готовых вафельных коржей и простых приложений, чтобы в вашем холодильнике уже стоял не просто аппетитный, а любимый десерт. Для шедевра не всегда нужны долгие хлопоты на кухне, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт торта "Рафаэлло"

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– упаковка вафельных коржей;

– 300 граммов крем-сыра;

– 300 миллилитров жирных сливок;

– 160 граммов белого шоколада;

– 50 граммов сахарной пудры;

– 50 граммов кокосовой стружки.

Приготовление:

Сперва приготовьте крем. Растопите белый шоколад на водяной бане или в микроволновке, дайте ему остыть до комнатной температуры. В глубокой миске смешайте крем-сыр, сахарную пудру и растопленный белый шоколад. Взбейте все ингредиенты миксером до однородной консистенции. В отдельной посуде взбейте холодные сливки до получения крепких пиков. Аккуратно смешайте их с творожной массой и кокосовой стружкой, тщательно перемешивая лопаткой до однородного состояния. Начните собирать торт, выкладывая вафельные коржи на плоскую тарелку и промазывая каждый слой кремом. Верхний корж щедро покройте кремом и посыпьте кокосовой стружкой. По желанию обсыпьте бока торта кокосовой стружкой и украсьте конфетами "Рафаэлло".

Приятного аппетита!

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