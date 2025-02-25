Достаточно нескольких готовых вафельных коржей и простых приложений, чтобы в вашем холодильнике уже стоял не просто аппетитный, а любимый десерт. Для шедевра не всегда нужны долгие хлопоты на кухне, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт торта "Рафаэлло"
- Время: 15 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– упаковка вафельных коржей;
– 300 граммов крем-сыра;
– 300 миллилитров жирных сливок;
– 160 граммов белого шоколада;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 50 граммов кокосовой стружки.
Приготовление:
- Сперва приготовьте крем. Растопите белый шоколад на водяной бане или в микроволновке, дайте ему остыть до комнатной температуры.
- В глубокой миске смешайте крем-сыр, сахарную пудру и растопленный белый шоколад. Взбейте все ингредиенты миксером до однородной консистенции.
- В отдельной посуде взбейте холодные сливки до получения крепких пиков. Аккуратно смешайте их с творожной массой и кокосовой стружкой, тщательно перемешивая лопаткой до однородного состояния.
- Начните собирать торт, выкладывая вафельные коржи на плоскую тарелку и промазывая каждый слой кремом. Верхний корж щедро покройте кремом и посыпьте кокосовой стружкой.
- По желанию обсыпьте бока торта кокосовой стружкой и украсьте конфетами "Рафаэлло".
Приятного аппетита!
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