Є десерти, які просто смачні. А є ті, що стають легендами. "Королівська вишня" – саме такий пляцок, інформує 24 Канал з посиланням на ютуб канал Лілії Цвіт. Вишуканий, ніжний, з гармонійним поєднанням шоколаду, маку, горіхів і вишень.
Цікаво Такої смакоти ви ще не куштували: готуємо ідеальні шоколадні млинці
Рецепт пляцка "Королівська вишня"
- Час: 3 години
- Порцій: 12
Інгредієнти:
Шоколадні коржі:
– 6 жовтків;
– 200 грамів цукру;
– 250 грамів маргарину;
– 150 грамів сметани;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 столова ложка оцту;
– 250 грамів борошна;
– 50 грамів какао.
Маковий шар:
– 300 грамів сухого маку;
– 3 яйця;
– 70 грамів цукру;
– 50 грамів борошна;
– 0,5 чайної ложки розпушувача.
Горіховий шар:
– 4 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 200 грамів горіхів.
Білковий шар:
– 6 білків;
– 200 грамів цукру;
– 40 грамів крохмалю;
– 300 грамів вишень.
Крем:
– 300 мілілітрів вишневого сиропу;
– 400 мілілітрів води;
– 2 пудинги (по 40 грамів);
– 50 грамів цукру;
– 400 грамів масла.
Приготування:
- Спочатку готуйте шоколадні коржі. Жовтки збийте з цукром до пишної маси. Додайте маргарин, сметану, погашену оцтом соду та ще раз добре збийте. Вмішайте борошно і какао, замісіть тісто та розділіть його на дві рівні частини. Випікайте у формі, застеленій пергаментом, 35 хвилин при 170 градусах.
- Тепер приготуйте маковий шар. Мак запарте, перемеліть і змішайте з жовтками, борошном і розпушувачем. Білки збийте з цукром до стійкої пишної маси. Обережно з'єднайте білкову та макову суміші, перемішуючи лопаткою.
- Для горіхового шару збийте білки з цукром, потім додайте жовтки, борошно і розпушувач, добре перемішайте. Всипте подрібнені горіхи та знову перемішайте.
- Білковий шар готуйте так: збийте білки до піни, поступово додайте цукор і збивайте до стійкої маси. Вмішайте крохмаль.
- У форму викладіть маковий шар, потім білковий, посипте вишнями. Додайте горіховий шар і випікайте протягом години при 170 градусах.
- Для крему 400 мілілітрів вишневого соку перелийте у каструлю, додайте цукор. В окремій ємності змішайте 300 мілілітрів соку з пудингом. Доведіть сік у каструлі до кипіння, влийте суміш із пудингом і варіть до загустіння. Накрийте крем харчовою плівкою впритул і залиште охолоджуватися. Масло збийте та поступово додайте до нього охолоджений пудинг.
- Збирайте пляцок так: шоколадний корж змастіть кремом, повторіть те саме з тришаровим коржем та другим шоколадним. Завершіть оформлення, хаотично поливаючи розтопленим шоколадом і посипаючи цукровою посипкою.
Смачного!
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