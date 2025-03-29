Когда-то этот напиток был легенарным, но из-за доступности газированных напитков о нем начали забывать. Впрочем, он до сих пор актуален, вы можете добавлять любимые фрукты и ягоды и беречь детей от чрезмерного сахара, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смак".
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Рецепт "шипучки" из 90-х
- Время: 5 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 250 миллилитров воды;
– 1/2 столовой ложки соды;
– 1/2 столовой ложки уксуса.
Приготовление:
- В стакан с водой вливаем уксус. Можно заменить его лимонной кислотой, она менее агрессивной для слизистой желудка.
- Добавляем в стакан соду и быстро перемешиваем.
- Ждем, пока закончится реакция – и "шипучка" готова!
Приятного аппетита!
Это действительно очень вкусно: как заготовить березовый сок с апельсином.