"Мимоза" с сардиной – это возможность сотворить кулинарную магию с самыми простыми бюджетными ингредиентами. Рецепт родом из 90-х, однако даже сейчас он не теряет своей актуальности. рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "4sport".

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Рецепт "Мимозы" с сардиной

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– банка сардины в масле;

– 2 картофелины;

– 3 яйца;

– 1 большая морковь;

– 1 луковица;

– майонез для заправки;

– соль и перец по вкусу;

– зелень для украшения.

Приготовление:

Отварите картофель в мундире, морковь и яйца до готовности. Оставьте их остывать. Очистите лук и нарежьте мелкими брусочками. Залейте его холодной водой и добавьте столовую ложку уксуса. Оставьте мариноваться. Откройте банку сардин, переложите рыбу в тарелку и удалите кости. Разомните рыбу вилкой до однородного состояния. Нарежьте картофель мелкими кубиками и поделите на две части. Отдельно отделите белки от желтков. Выложите первую часть картофеля в глубокую тарелку ровным слоем. Смажьте картофель майонезом, посолите и поперчите. Поместите сардину на картофель. Слейте воду с лука, отожмите его и выложите поверх рыбы. Смажьте лук майонезом. Почистите вареную морковь и натрите на крупной терке, выложите на лук и также смажьте майонезом. Белки нарежьте кубиками, выложите следующим слоем, смажьте Выложите картофель, оставшуюся, и также покройте майонезом. Натрите яичные желтки на мелкой терке и покройте ими салат. Украсьте салат зеленью. Поставьте в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

Приятного аппетита!

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