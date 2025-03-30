"Мимоза" с сардиной – это возможность сотворить кулинарную магию с самыми простыми бюджетными ингредиентами. Рецепт родом из 90-х, однако даже сейчас он не теряет своей актуальности. рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "4sport".
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Рецепт "Мимозы" с сардиной
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– банка сардины в масле;
– 2 картофелины;
– 3 яйца;
– 1 большая морковь;
– 1 луковица;
– майонез для заправки;
– соль и перец по вкусу;
– зелень для украшения.
Приготовление:
- Отварите картофель в мундире, морковь и яйца до готовности. Оставьте их остывать.
- Очистите лук и нарежьте мелкими брусочками. Залейте его холодной водой и добавьте столовую ложку уксуса. Оставьте мариноваться.
- Откройте банку сардин, переложите рыбу в тарелку и удалите кости.
- Разомните рыбу вилкой до однородного состояния.
- Нарежьте картофель мелкими кубиками и поделите на две части.
- Отдельно отделите белки от желтков.
- Выложите первую часть картофеля в глубокую тарелку ровным слоем. Смажьте картофель майонезом, посолите и поперчите.
- Поместите сардину на картофель.
- Слейте воду с лука, отожмите его и выложите поверх рыбы. Смажьте лук майонезом.
- Почистите вареную морковь и натрите на крупной терке, выложите на лук и также смажьте майонезом.
- Белки нарежьте кубиками, выложите следующим слоем, смажьте
- Выложите картофель, оставшуюся, и также покройте майонезом. Натрите яичные желтки на мелкой терке и покройте ими салат. Украсьте салат зеленью.
- Поставьте в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.
Приятного аппетита!
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