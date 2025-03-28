Если у вас мало времени, но хочется вкусно перекусить – этот салат всегда придет на помощь. И все, что для этого нужно – несколько простейших ингредиентов, которые точно есть в холодильнике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Шуба".

Не пропустите О ней писал еще Котляревский: рецепт неповторимой украинской шпундры

Рецепт быстрого яичного салата

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 3 куриных яйца;

– 300 граммов сливочного сыра;

– 1 лук порей;

– паприка и соль по вкусу.

Приготовление:

Сварите яйца вкрутую, затем промойте их холодной водой и дайте остыть. Выложите сливочный сыр в салатницу. Очищенный лук-порей нарежьте мелкими кусочками, используя белую и часть зеленой части. Добавьте порей к сливочному сыру и тщательно перемешайте. Нарежьте яйца мелкими кубиками, добавьте к салату, посолите, посыпьте паприкой и осторожно перемешайте.

Приятного аппетита!

Это лучше, чем торт: постный манник, который можно делать через день.