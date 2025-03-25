Для приготовления манника нужны простые и доступные ингредиенты. В нем даже нет яиц и молока, поэтому он прекрасно подойдет в пост, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт манника

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1 стакан манки;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан муки;
– 1 стакан воды;
– 70 миллилитров воды;
– 10 граммов разрыхлителя;
– щепотка соли;
– ванильный сахар по вкусу;
– фрукты – по желанию.

Приготовление:

  1. Смешайте в миске манную крупу, сахар и воду. Хорошо размешайте и оставьте на 20 минут, чтобы манка набухла.
  2. Добавьте соль, ванильный сахар, масло и снова размешайте. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, замесите тесто.
  3. Вылейте тесто в смазанную форму. Если хотите, положите сверху фрукты, например, яблоки.
  4. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, около 1 часа.
  5. Дайте пирогу немного остыть, затем нарежьте и подавайте.

Приятного аппетита!

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