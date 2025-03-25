Для приготування манника потрібні прості та доступні інгредієнти. В ньому навіть немає яєць та молока, тому він чудово смакуватиме у піст, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт манника
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 склянка манки;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка води;
– 70 мілілітрів води;
– 10 грамів розпушувача;
– дрібка солі;
– ванільний цукор до смаку;
– фрукти – за бажанням.
Приготування:
- Змішайте в мисці манну крупу, цукор і воду. Добре розмішайте і залиште на 20 хвилин, щоб манка набухла.
- Додайте сіль, ванільний цукор, масло і знову розмішайте. Додайте просіяне борошно і розпушувач, замісіть тісто.
- Вилийте тісто у змащену форму. Якщо хочете, покладіть зверху фрукти, наприклад, яблука.
- Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 1 години.
- Дайте пирогу трохи охолонути, потім наріжте і подавайте.
Смачного!
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