Печериці – не такий простий інгредієнт, як може здатися на перший погляд. Їх справді легко готувати, але потрібно знати кілька секретів, щоб результат вийшов справді ідеальним, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Чи потрібно мити печериці

Печериці миттєво вбирають вологу, адже мають пористу структуру. Вода позбавить їх аромату та не дасть утворитися апетитній скоринці, тому шефи наглошують: мити печериці – абсолюно марна справа.

Найпопулярніший гриб / Фото Freepik

Ці гриби можна протерти серветкою або струсити сухою щіткою. Якщо ж гриби дуже брудні, то можна лише швидко прополоскати їх під проточною холодною водою.

Якщо ж ваші печериці випадково намокли, то потрібно швидко промокнути їх сухою серветкою та дати побути на повітрі 10 – 15 хвилин. Якщо це вдалося зробити, то в такому випадку їм нічого не загрожує.

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