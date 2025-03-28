Якщо у вас обмаль часу, але хочеться смачно перекусити – цей салат завжди прийде на допомогу. І все, що для цього потрібно – кілька найпростіших інгредієнтів, які точно є в холодильнику, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Шуба".
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Рецепт швидкого яєчного салату
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 3 курячих яйця;
– 300 грамів вершкового сиру;
– 1 цибуля порей;
– паприка та сіль до смаку.
Приготування:
- Зваріть яйця на круто, потім промийте їх холодною водою та дайте охолонути. Викладіть вершковий сир у салатницю.
- Очищену цибулю-порей наріжте дрібними шматочками, використовуючи білу та частину зеленої частини.
- Додайте порей до вершкового сиру та ретельно перемішайте.
- Наріжте яйця дрібними кубиками, додайте до салату, посоліть, посипте паприкою та обережно перемішайте.
Смачного!
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