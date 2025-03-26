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Рецепт шпундри

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів свинини (ошийок);

– 1 – 2 буряки;

– 2 цибулі;

– 3 столові ложки оцту;

– 3 столові ложки олії або смальцю;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки борошна;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Очищені буряк і цибулю наріжте великими шматками та злегка обсмажте разом з м'ясом. Додайте подрібнений часник. Традиційно шпундру готують на буряковому квасі, але його можна замінити водою з оцтом або лимонним соком. Додайте оцет, розведений водою, так, щоб рідина майже покрила м'ясо. Тушкуйте м'ясо на слабкому вогні або в духовці при 170 – 180 градусах протягом 1 – 2 годин, залежно від розміру шматків м'яса. Перед готовністю додайте дві столові ложки борошна, сіль і перець за смаком, ретельно перемішайте і через кілька хвилин зніміть з вогню. Шпундру можна подавати з картоплею або як самостійну страву зі сметаною та зеленню.

Смачного!

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