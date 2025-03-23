Один з недоліків домашніх пельменів – з ними надто багато мороки. Однак ніщо не заважає приготувати їх аналог, аби сповна насолодитися улюбленим смаком, інформує 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".
Читайте також Вона має бути у великодньому кошику: рецепт домашньої солоної грудки
Рецепт аналога пельменів
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
тісто:
– 500 грамів борошна;
– 1 чайна ложка солі;
– 300 мілілітрів води;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка олії;
начинка:
– 650 грамів яловичого фаршу;
– 2 цибулини;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 1 столова ложка сметани;
– 1 столова ложка паприки;
– по половині пучка кропу та кінзи;
– сіль, перець, коріандр – до смаку.
Приготування:
- Тісто готуємо як на звичайні пельмені: змішуємо усі інгредієнти, вимішуємо 10 – 15 хвилин, загортаємо тісто у целофан і ставимо у холодильник на 40 хвилин.
- Усі інгредієнти для начинки з'єднуємо та дуже добре перемішуємо.
- Тісто тонко розкочуємо, вирізаємо круги діаметром 7 – 8 сантиметрів, викладаємо на центр начинку та защипуємо краї.
- Воду солимо та кип'ятимо.
- Варимо 7 – 10 хвилин до готовності.
- Перед почачею щедро поливаємо топленим вершковим маслом.
Смачного!
Чи потрібно мити банани: відповідь, яка здивує багатьох.