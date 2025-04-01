Висока ціна далеко не завжди є гарантією якості вина. Однак є простий спосіб, який дозволить одразу виявити порошкову підробку, розповідає 24 Канал.

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Як перевірити якість вина

Настав час затосувати продукт, який точно є на вашій кухні – соду. З нею вас не зможе обманути жоден недобросовісний виробник.

Якість вина дуже легко перевірити / Фото Freepik

Насипаємо в миску невелику кількість соди, а зверху виливаємо чайну ложку вина. Якщо продукт якісний, то колір вина повинен змінитися.

Також перевірити якість вина допоможе звичайна вода. У глибокий посуд наливаємо воду, а вино – в невелику пляшечку Закриваємо горловину пальцем та опускаємо пляшку у воду. Забираємо палець з горловини: підроблене вино одразу змішається з водою.

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