У кожного є свої секрети приготування бульйону, однак імениті кулінари мають свій погляд на цю страву. І чи не єдина думка, яку промовляють усі, стосується піни, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Чи потрібно знімати піну з бульйону

Насправді піна, яка утворюється на поверхні бульйону, не несе жодної загрози для здоров'я або смаку страви. Однак смак – далеко не єдиний критерій ідеальної страви.

Прозорість – один з головних критеріїв вдалого бульйону / Фото Freepik

У знаменитих ресторанах бульйон обов'язково повинен бути прозорим. Відтак, у процесі варіння потрібно час від часу забирати піну шумівкою.

Піна на поверхні – це лише суміш білків та жирів, і не варто перейматися, що бульйон буде менш наваристим. В кінцевому результаті ви отримаєте прозору та красиву страву, яка, до того ж, потішить всіх своїм теплом та смаком.

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