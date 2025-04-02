Не потрібно бути експертом, аби вам не змогли продати підроблений мед. Усе, що потрібно знати – це кілька простих секретів, якими ділиться 24 Канал.

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Як перевірити натуральність меду

Перша підказка: влітку мед рідкий, а восени та взимку – кристалізований. Винятком можуть бути акацієвий (ніколи не загусає) та ріпаковий (густіє дуже швидко) сорти.

Також можна звернути увагу на вагу меду. 1 кілограм продукту поміщається в ємність 0,8 літра, а в літровій банці меду майже 1,5 кілограма. Справжій мед тягнеться, а не капає в масу.

Перевірити якість меду дуже легко / Фото Freepik

Якщо ви купуєте рідки мед, то він повинен бути однорідним і прозорим, без осаду і не каламутним. Піна – сигнал тривоги: мед або заграв, або недозрілий.

Можна розтерти мед між пальцями. Справжній мед легко вбереться в шкіру, і підробка скачається в скалочки.

Якщо ви перевіряєте мед вдома, то занурте в нього хліб – у якісному продукті він затвердне, а не розм'якне. Або ж наберіть мед в ложку, капніть водою та потрусіть. Мед має генетичну пам'ять, тому на ньому повинні проявитися соти.

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