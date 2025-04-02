Не нужно быть экспертом, чтобы вам не смогли продать поддельный мед. Все, что нужно знать – это несколько простых секретов, которыми делится 24 Канал.

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Как проверить натуральность меда

Первая подсказка: летом мед жидкий, а осенью и зимой – кристаллизованный. Исключением могут быть акациевый (никогда не загустевает) и рапсовый (густеет очень быстро) сорта.

Также можно обратить внимание на вес меда. 1 килограмм продукта помещается в емкость 0,8 литра, а в литровой банке меда почти 1,5 килограмма. Настоящий мед тянется, а не скрапывает в массу.

Проверить качество меда очень легко / Фото Freepik

Если вы покупаете жидкий мед, то он должен быть однородным и прозрачным, без осадка и не мутным. Пена – сигнал тревоги: мед или заиграл, или недозрелый.

Можно растереть мед между пальцами. Настоящий мед легко впитается в кожу, и подделка скатается в скалочки.

Если вы проверяете мед дома, то окуните в него хлеб – в качественном продукте он затвердеет, а не размякнет. Или же наберите мед в ложку, капните водой и потрясите. Мед имеет генетическую память, поэтому на нем должны проявиться соты.

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