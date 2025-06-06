Часто трудно отличить настоящую корицу от ее поддельных аналогов. Но 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media попытается объяснить как это сделать.

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Как отличить настоящую корицу от подделки

Покупая корицу, потребители должны знать ключевые признаки, по которым можно отличить настоящую корицу от ее подделки, что обычно изготавливают из кассии.

Эксперты советуют прежде всего обратить внимание на внешний вид корицы. Настоящая цейлонская корица имеет тонкие слои и состоит преимущественно из нескольких нежных трубочек, вложенных друг в друга.

Внимание: кусочек настоящей корицы выглядит легким и гладким. Поддельная корица, наоборот, имеет более толстые, жесткие кусочки, которые не образуют трубочек и часто напоминают твердую, обветренную кору.

Еще один важный фактор – аромат. Настоящая корица излучает более мягкий, приятный аромат с едва заметными ванильными оттенками. И наоборот, поддельная корица часто имеет более резкий, слегка горьковатый запах, что объясняется наличием кумарина, токсичного вещества, которое содержится в кассии.



Как отличить настоящую пряность от фальшивой / Фото Unsplash

Вкус также является важным критерием. Настоящая корица имеет нежный, теплый, менее острый вкус, тогда как поддельная корица, как правило, имеет ощущение жжения, что сопровождается неприятной горечью.

Также можно провести простой тест с водой. Если добавить щепотку порошка корицы в воду – настоящая всплывет на поверхность, а поддельная опустится на дно.

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