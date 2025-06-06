Часто важко відрізнити справжню корицю від її підроблених аналогів. Але 24 Канал з посиланням на Ukr.Media спробує пояснити як це зробити.

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Як відрізнити справжню корицю від підробки

Купуючи корицю, споживачі повинні знати ключові ознаки, за якими можна відрізнити справжню корицю від її підробки, яку зазвичай виготовляють з касії.

Експерти радять насамперед звернути увагу на зовнішній вигляд кориці. Справжня цейлонська кориця має тонкі шари та складається переважно з декількох ніжних трубочок, вкладених одна в одну.

Увага: шматочок справжньої кориці виглядає легким і гладким. Підроблена кориця, навпаки, має товстіші, жорсткіші шматочки, які не утворюють трубочок і часто нагадують тверду, обвітрену кору.

Ще один важливий фактор – аромат. Справжня кориця випромінює м'якший, приємніший аромат з ледь помітними ванільними відтінками. І навпаки, підроблена кориця часто має більш різкий, злегка гіркуватий запах, що пояснюється наявністю кумарину, токсичної речовини, яка міститься в касії.



Як відрізнити справжню пряність від фальшивої / Фото Unsplash

Смак також є важливим критерієм. Справжня кориця має ніжний, теплий, менш гострий смак, тоді як підроблена кориця, як правило, має відчуття печіння, що супроводжується неприємною гіркотою.

Також можна провести простий тест з водою. Якщо додати щіпку порошку кориці у воду – справжня спливе на поверхню, а підроблена опуститься на дно.

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