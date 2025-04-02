Перекус может быть не только быстрым и вкусным, но и креативным. 24 Канал предлагает придать будням новых оттенков с домашним плавленым сыром, рецептом которого популярный Эктор поделился в своем инстаграме.
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Рецепт домашнего плавленого сыра
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 350 граммов творога с творогом;
– 100 граммов сливочного масла;
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– 1/3 чайной ложки лимонной кислоты.
Приготовление:
- Взбейте блендером творог, яйцо, сливочное масло, щепотку соли и лимонную кислоту до однородной массы, затем переложите в кастрюлю и варите на среднем огне, постоянно помешивая, до кремообразной консистенции.
- При необходимости добавьте сметану.
- Разделите массу на две части, в одну добавьте зелень и цедру лимона, в другую – жареные грибы и сушеный чеснок.
- Положите в форму и охладите.
- Подавайте с любимым хлебом.
Приятного аппетита!
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