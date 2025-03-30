Эти бутерброды не будут лишними даже на праздничном столе. Нежность феты, акцент помидора и любимых итайлских трав на ломтике любимого хлеба – перед этим просто невозможно устоять, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Пательня".
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Рецепт бутербродов с фетой и помидорами
- Время: 5 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 100 граммов сыра фета;
– 1 помидор;
– 2 ломтика любимого хлеба;
– смесь итальянских трав;
– чайная ложка оливкового масла;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Хлеб поджариваем в тостере или на сковородке.
- Помидор нарезаем мелкими кубиками, фету разминаем.
- Перемешиваем ингредиенты, добавляем немного оливкового масла, травы и солим.
- Выкладываем смесь на хлеб.
- Можно украсить листочком базилика.
Приятного аппетита!
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