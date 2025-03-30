Эти бутерброды не будут лишними даже на праздничном столе. Нежность феты, акцент помидора и любимых итайлских трав на ломтике любимого хлеба – перед этим просто невозможно устоять, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Пательня".

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Рецепт бутербродов с фетой и помидорами

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 100 граммов сыра фета;

– 1 помидор;

– 2 ломтика любимого хлеба;

– смесь итальянских трав;

– чайная ложка оливкового масла;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Хлеб поджариваем в тостере или на сковородке. Помидор нарезаем мелкими кубиками, фету разминаем. Перемешиваем ингредиенты, добавляем немного оливкового масла, травы и солим. Выкладываем смесь на хлеб. Можно украсить листочком базилика.

Приятного аппетита!

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