Эти бутерброды не будут лишними даже на праздничном столе. Нежность феты, акцент помидора и любимых итайлских трав на ломтике любимого хлеба – перед этим просто невозможно устоять, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Пательня".

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Рецепт бутербродов с фетой и помидорами

  • Время: 5 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 100 граммов сыра фета;
– 1 помидор;
– 2 ломтика любимого хлеба;
– смесь итальянских трав;
– чайная ложка оливкового масла;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Хлеб поджариваем в тостере или на сковородке.
  2. Помидор нарезаем мелкими кубиками, фету разминаем.
  3. Перемешиваем ингредиенты, добавляем немного оливкового масла, травы и солим.
  4. Выкладываем смесь на хлеб.
  5. Можно украсить листочком базилика.

Приятного аппетита!

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