В сырниках важен не только вкус, но и форма. И достичь идеального результата можно без грамма муки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Prosto Way.

Интересно Мыть или не мыть: как шеф-повара готовят шампиньоны – этот секрет стоит знать всем

Рецепт сырников без муки

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 300 граммов сыра;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка крахмала;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Чтобы сырники получились нежными, протрите творог через сито или хорошо разомните вилкой.
  2. Добавьте яйцо, сахар, соль и крахмал, тщательно перемешайте.
  3. Вместо муки лучше использовать крахмал – он придаст сырникам мягкости и легкости.
  4. Перед жаркой положите сырники в морозильную камеру на 10 минут.
  5. Жарьте сырники на среднем огне под крышкой, чтобы они равномерно пропеклись.
  6. Готовые сырники подавайте с медом, сметаной или вареньем.

Приятного аппетита!

Без майонеза: как приготовить салат "Одесса".