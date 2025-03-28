В сирниках важливий не лише смак, а й форма. І досягнути ідеального результату можна без грама борошна, розповідає 24 Канал з посиланням на Prosto Way.

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Рецепт сирників без борошна

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів сиру;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка крохмалю;

– дрібка солі.

Приготування:

Щоб сирники вийшли ніжними, протріть сир через сито або добре розім'ятіть виделкою. Додайте яйце, цукор, сіль та крохмаль, ретельно перемішайте. Замість борошна краще використовувати крохмаль – він додасть сирникам м'якості та легкості. Перед смаженням покладіть сирники в морозильну камеру на 10 хвилин. Смажте сирники на середньому вогні під кришкою, щоб вони рівномірно пропеклися. Готові сирники подавайте з медом, сметаною або варенням.

Смачного!

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