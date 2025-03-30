Ці канапки не будуть зайвими навіть на святковому столі. Ніжність фети, акцент помідора та улюблених ітайлських трав на скибочці улюбленого хліба – перед цим просто неможиво встояти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Пательня".

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Рецепт канапок з фетою та помідорами

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 100 грамів сиру фета;

– 1 помідор;

– 2 скибочки улюбленого хліба;

– суміш італійських трав;

– чайна ложка оливкової олії;

– сіль до смаку.

Приготування:

Хліб підсмажуємо у тостері або на сковорідці. Помідор нарізаємо дрібними кубиками, фету розминаємо. Перемішуємо інгредєінти, додаємо трішки оливкової олії, трави та солимо. Викладаємо суміш на хліб. Можна прикрасити листочком базиліку.

Смачного!

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