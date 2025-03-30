Ці канапки не будуть зайвими навіть на святковому столі. Ніжність фети, акцент помідора та улюблених ітайлських трав на скибочці улюбленого хліба – перед цим просто неможиво встояти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Пательня".
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Рецепт канапок з фетою та помідорами
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 100 грамів сиру фета;
– 1 помідор;
– 2 скибочки улюбленого хліба;
– суміш італійських трав;
– чайна ложка оливкової олії;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Хліб підсмажуємо у тостері або на сковорідці.
- Помідор нарізаємо дрібними кубиками, фету розминаємо.
- Перемішуємо інгредєінти, додаємо трішки оливкової олії, трави та солимо.
- Викладаємо суміш на хліб.
- Можна прикрасити листочком базиліку.
Смачного!
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