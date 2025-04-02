Перекус може бути не лише швидким та смачним, а й креативним. 24 Канал пропонує надати будням нових відтінків з домашнім плавленим сиром, рецептом якого популярний Ектор поділився у своєму інстаграмі.

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Рецепт домашнього плавленого сиру

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування:

Збийте блендером сир, яйце, вершкове масло, дрібку солі та лимонну кислоту до однорідної маси, потім перекладіть у каструлю і варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, до кремоподібної консистенції. За потреби додайте сметану. Розділіть масу на дві частини, в одну додайте зелень і цедру лимона, в іншу – смажені гриби та сушений часник. Покладіть у форму та охолодіть. Подавайте з улюбленим хлібом.

Смачного!

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