Перекус може бути не лише швидким та смачним, а й креативним. 24 Канал пропонує надати будням нових відтінків з домашнім плавленим сиром, рецептом якого популярний Ектор поділився у своєму інстаграмі.
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Рецепт домашнього плавленого сиру
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів вершкового масла;
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти.
Приготування:
- Збийте блендером сир, яйце, вершкове масло, дрібку солі та лимонну кислоту до однорідної маси, потім перекладіть у каструлю і варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, до кремоподібної консистенції.
- За потреби додайте сметану.
- Розділіть масу на дві частини, в одну додайте зелень і цедру лимона, в іншу – смажені гриби та сушений часник.
- Покладіть у форму та охолодіть.
- Подавайте з улюбленим хлібом.
Смачного!
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