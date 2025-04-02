Перекус може бути не лише швидким та смачним, а й креативним. 24 Канал пропонує надати будням нових відтінків з домашнім плавленим сиром, рецептом якого популярний Ектор поділився у своєму інстаграмі.

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Рецепт домашнього плавленого сиру

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів вершкового масла;
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування:

  1. Збийте блендером сир, яйце, вершкове масло, дрібку солі та лимонну кислоту до однорідної маси, потім перекладіть у каструлю і варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, до кремоподібної консистенції.
  2. За потреби додайте сметану.
  3. Розділіть масу на дві частини, в одну додайте зелень і цедру лимона, в іншу – смажені гриби та сушений часник.
  4. Покладіть у форму та охолодіть.
  5. Подавайте з улюбленим хлібом.

Смачного!

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