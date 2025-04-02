Заварні млинці – це гармонія ніжності, повітряності та унікального смаку. Спробуйте – і ви знову закохаєтесь у знайому страву, передає 24 Канал.
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Рецепт заварних млинців
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів молока;
– 1 склянка окропу;
– 2 склянки борошна;
– 3 яйця;
– 2 столові ложки олії;
– 2 столові ложки цукру;
– 1/2 чайної ложки солі.
Приготування:
- Збийте яйця з сіллю та цукром, поступово вливаючи молоко та просіяне борошно.
- Потім, постійно помішуючи, додайте окріп і олію для досягнення рідкої консистенції тіста.
- На розігріту та змащену олією сковороду вилийте невелику кількість тіста, розподіляючи його круговими рухами, і випікайте млинці з обох боків до золотистого кольору.
- Подавайте з улюбленими додатками.
Смачного!
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