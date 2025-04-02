Заварні млинці – це гармонія ніжності, повітряності та унікального смаку. Спробуйте – і ви знову закохаєтесь у знайому страву, передає 24 Канал.

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Рецепт заварних млинців

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 250 мілілітрів молока;
– 1 склянка окропу;
– 2 склянки борошна;
– 3 яйця;
– 2 столові ложки олії;
– 2 столові ложки цукру;
– 1/2 чайної ложки солі.

Приготування:

  1. Збийте яйця з сіллю та цукром, поступово вливаючи молоко та просіяне борошно.
  2. Потім, постійно помішуючи, додайте окріп і олію для досягнення рідкої консистенції тіста.
  3. На розігріту та змащену олією сковороду вилийте невелику кількість тіста, розподіляючи його круговими рухами, і випікайте млинці з обох боків до золотистого кольору.
  4. Подавайте з улюбленими додатками.

Смачного!

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