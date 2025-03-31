Картопля по-селяньки – це смачно, просто та дуже легко. Вона привабить рідних не лише багатством ароматів, а й естетичним виглядом та яскравим смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "UA-рецепт".
Цікаво Коли потрібно поїсти за кілька хвилин: як приготувати смачний омлет на воді
Рецепт картоплі по-селянськи
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 кілограми картоплі;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– часник та кріп до смаку;
– сіль, перець та улюблені спеції до смаку.
Приготування:
- Вимийте картоплю губкою, щоб не залишилося бруду. Промокніть рушником. Наріжте кожну картоплину на чотири частини.
- Складіть картоплю у миску. Додайте сіль, перець, паприку та інші спеції. Скропіть олією та добре перемішайте.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко застеліть фольгою, змастіть олією. Викладіть картоплю шкіркою донизу.
- Запікайте близько 45 хвилин, час від часу перевіряйте готовність.
- Наприкінці додайте до картопельки часник, кріп та запікайте ще кілька хвилин.
Смачного!
Лише буряк та огірки: найпростіший салат до будь-якого гарніру.