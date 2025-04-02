Заварные блины – это гармония нежности, воздушности и уникального вкуса. Попробуйте – и вы снова влюбитесь в знакомое блюдо, передает 24 Канал.
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Рецепт заварных блинов
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 миллилитров молока;
– 1 стакан кипятка;
– 2 стакана муки;
– 3 яйца;
– 2 столовые ложки масла;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1/2 чайной ложки соли.
Приготовление:
- Взбейте яйца с солью и сахаром, постепенно вливая молоко и просеянную муку.
- Затем, постоянно помешивая, добавьте кипяток и масло для достижения жидкой консистенции теста.
- На разогретую и смазанную маслом сковороду вылейте небольшое количество теста, распределяя его круговыми движениями, и выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
- Подавайте с любимыми дополнениями.
Приятного аппетита!
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