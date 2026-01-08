Ферментированные овощи являются важными продуктами для улучшения пищеварения, а особенно часто их советуют употреблять в зимнее время, пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Times. Кроме маринованных огурцов и помидоров, квашеная капуста также занимает особое место в кулинарии.
Читайте также Обжарьте хек по этому методу: получится самая вкусная рыба, которую вы готовили
Рецепт капустняка Евгений Клопотенко добавил в свою кулинарную книгу "Аутентичная украинская кухня" и отметил, что он очень прост в приготовлении, поэтому им можно угощать семью хоть каждую неделю в течение всей зимы. Капустняк готовится со свининой, а кислинка от капусты прекрасно балансирует жир, подчеркивая вкус блюда.
Как приготовить капустняк по рецепту Евгения Клопотенко?
Ингредиенты:
450 граммов свиной лопатки без костей;
1 лавровый лист;
2 штуки душистого перца;
1 большая морковь;
1 крупный лук;
2 столовые ложки подсолнечного масла;
300 граммов квашеной капусты;
5 средних крахмалистых картофелин;
кошерная соль и молотый перец.
Способ приготовления:
Нарежьте свиную лопатку небольшими кусками и положите в среднюю кастрюлю. Залейте холодной водой так, чтобы она покрыла мясо и доведите до кипения на среднем огне. Далее надо уменьшить огонь и варить на медленном огне в течение часа, периодически снимая пену. Через час надо добавить лавровый лист и душистый перец и продолжать готовить на слабом огне.
Пока варится бульон, натрите морковь и нарежьте кубиками лук. Налейте масло в сковороду и поставьте ее на средний огонь, обжаривая вместе лук с морковью до появления аромата. Тогда добавьте квашеную капусту и влейте немного бульона, чтобы овощи не пересохли. Когда они станут мягкими, то сковородку уже можно снимать с плитки.
Последний этап – нарезание кубиками картофеля. Его надо добавить в бульон и варить на медленном огне 20 минут, а дальше добавить в кастрюлю обжаренные овощи. Доведите все до быстрого кипения, уменьшите огонь и варите суп на медленном огне еще 5 минут. В конце надо добавить щепотку соли и молотый перец. Перед подачей капустняку рекомендуется дать немного настояться.
Рецепт капустняка в The Washington Times. Мы будем и в дальнейшем лупать эту скалу, чтобы об украинской кухне знали в каждом уголке мира! Об этом,
– написал Евгений Клопотенко в своем фейсбуке.
К слову, есть еще один интересный рецепт капустняка с уткой, который происходит с Полтавщины, пишет "Шуба". Капустняк получается особенным благодаря сочетанию утки и свиных ребер, что придает блюду богатый и насыщенный вкус, сохраняя при этом культурное наследие.
Какие еще рецепты стоит знать?
Намазка из крабовых палочек, которая готовится за 10 минут из простых ингредиентов.
Соленый чизкейк с лососем и креветками является идеальным блюдом для праздников или выходных. Для приготовления нужны крем-сыр, сливки, лимонный сок, укроп, свежий огурец, вареные креветки и слабосоленый лосось.